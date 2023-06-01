2026年5月19日、中国メディアの環球網は、韓国映画が歴代級のヒットを記録する一方で、特定作品への上映集中や消費習慣の変化により産業全体が構造的危機に直面していると報じた。記事は、歴史映画「王と生きる男」の累計観客数が1686万人を突破し、14年の「バトル・オーシャン 海上決戦」に次いで韓国映画史上歴代2位の興行成績を記録したと紹介した。一方で、今年に入って公開され4月19日までに損益分岐点を超えた韓国映画は「王