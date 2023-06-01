NY株式19日（NY時間11:09）（日本時間00:09） ダウ平均49520.21（-165.91-0.33%） ナスダック25780.99（-309.74-1.19%） CME日経平均先物60265（大証終比：-615-1.02%） 欧州株式19日GMT15:09 英FT100 10316.72（-7.03-0.07%） 独DAX 24455.13（+147.21+0.61%） 仏CAC40 7973.84（-13.65-0.17%） 米国債利回り 2年債 4.129（+0.085） 10年債 4.671（+0.084） 30年債 5