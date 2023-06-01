高額な献金勧誘などが問題視され、清算手続きが行われている旧統一教会をめぐり、献金被害者らの弁済届け出の受け付けがきょう（20日）から始まります。旧統一教会をめぐっては、高額な献金勧誘などが問題視され、東京高裁が今年3月、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として解散を命じました。現在、裁判所が選んだ清算人が教団の財産などを処分する「清算手続き」が行われ