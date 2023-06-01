三重県津市美杉町の山林で火事があり、現在も延焼中です。19日午後3時20分ごろ、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。消防によりますと、火元は住宅からおよそ2キロの場所で、これまでヘリコプターによる消火活動が行われています。記者「火元へ続く山道には規制線が張られていて、複数の消防車両がとまっています」消防団らも含め、およそ100人態勢で対応にあたっていますが、火元への道は