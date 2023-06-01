【Amazonセール：サンティーニ・万年筆】 開催期間：5月20日～6月2日23時59分 サンティーニ SANTINI 万年筆 レオナルドダヴィンチ Amazonで、サンティーニの万年筆がセール対象となっている。開催期間は6月2日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、世界限定88本のみの販売となる高級万年筆「レオナルドダヴィンチ」「ツタンカー