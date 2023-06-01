【Amazonセール：キリン・お茶飲料】 開催期間：5月20日～6月2日23時59分 Amazonで、キリンのお茶飲料がセール対象となっている。開催期間は6月2日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、「午後の紅茶」のストレートやミルクティー、各種フレーバーや「生茶」などの定番商品。 なお、セール品の売り切れ、セール