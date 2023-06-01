【Amazonセール：デスク一体型ラック】 開催期間：5月20日～6月2日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonでデスク一体型ラックがセール価格で販売されている。開催期間は5月20日から6月2日23時59分まで。 対象となっているのは幅64cm、高さ84cmのホワイトカラーモデル。ちょっとした作業に便利な折りたたみ式のテーブルトップが付いている。 なお、セ}