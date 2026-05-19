ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBが16日、ラ・リーガ2部第40節でミランデスと対戦し、2-2で引き分けた。この結果、2試合を残して降格圏との勝ち点差は9に広がり、ソシエダBにとって65年ぶりの2部残留が決まった。喜多はCBの一角でフル出場し、スペインでの30試合目で歴史的快挙に導いた。昨季のREFE1部(3部相当)で3位躍進を果たし、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入したソシエダB。セカンドチームで