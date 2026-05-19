2022年カタールW杯の大会組織委員会(『提供と遺産の最高委員会』)は今年夏にアメリカ、カナダ、メキシコで行われる北中米W杯に向け、大会運営における中心的な役割を果たした専門家チームを現地派遣すると発表した。同委員会と国際サッカー連盟(FIFA)が覚書を交わした。同委員会はカタールW杯の他、21年と25年のFIFAアラブカップ、25年のU-17ワールドカップなど数々の国際大会の運営を担当。今回のプログラムでは北中米W杯開催