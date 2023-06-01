ボートレース若松の「ＭＮＢＲ若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１９日、準優勝戦を行った。汐崎正則（５０＝愛知）は９Ｒに３号艇で出走。３コースからコンマ０９のトップスタートを放ち、１Ｍを全速ツケマイ。バックでは１号艇・山口真喜子を突き放し、先頭でゴールかと思われたが、道中で抜かれて２番手。それでもその後は着を守って、２着で優出を果たした。タッグを組む１４号機は、舟足が評判の上位機。今節