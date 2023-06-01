◆米大リーグパドレス１―０ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、首位攻防戦となる敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、３打数２安打１四球をマーク。マルチ安打は、直近５戦で４度目＆３戦連続となった。大きなスランプの波から抜け出した大谷を、メジャー担当・竹内夏紀記者が「見た」。山本由伸投手（２７）は７回