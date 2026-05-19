俳優・堤真一主演のTBS系日曜劇場「GIFT」の6話が17日に放送され、前半を折り返し“第2章”が開幕した。同枠での堤の主演はおよそ27年ぶりとなり、放送前から話題となっていたが、期待とは裏腹に低迷しているようだ。 4月12日放送の第1話は、平均世帯視聴率が9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）と、1桁でのスタートを切った。ところが、第2話は8.7％、第3話は8.5％と下落が止まらず、第6話は7.3%を記録