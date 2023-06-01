【キーウ共同】ロイター通信は19日、中国軍が昨年後半、ロシア部隊約200人に中国で極秘に軍事訓練をしていたと報じた。うち一部はその後、ウクライナに対する戦闘に加わった。欧州の情報機関への取材に基づくとしている。中国はこれまでウクライナ情勢で中立の立場を主張している。報道が事実であれば、裏でロシアへの直接的な軍事協力を進めていたことになる。ロイターによると、中国で軍事訓練を受けたロシア部隊の一部は