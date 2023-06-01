周りの空気や古い慣習に流されず「NO」と言える人に、Z世代は“かっこよさ”を感じているようです。アサヒ飲料がZ世代を対象に行った若者の「NO」と言えることに関する意識調査によりますと、自分にとって必要なものを見極めいらないものに「NO」と言える人に対し、約9割が「かっこいい」と回答しました。“新しい選択を恐れず自分らしくあることを重視する”というZ世代が、“違和感”を覚えていることについては「対面主義（10位