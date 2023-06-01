オーディオ市場の中でも、コスパに優れたワイヤレスイヤホン、ヘッドホンを展開することで知られるのがAnkerです。今回は、シリーズ最小、最軽量となる新しい「Soundcore Liberty Buds」を試せたので、使用感を紹介していきます。 Soundcore Liberty Budsは、今流行りのオープン型と呼ばれる形状のイヤホンです。カナル型と比べて圧迫感がなく、長時間イヤホンをつけっぱなしにしたいというニーズ