某SNSを見ていたらApple Watch用バンドの広告が流れてきた。広告の内容はApple Watch用のマグネットバンド。あー、そういうのあったなぁ……でもけっこうお高いしシリコン系のバンドあまり好みじゃないしな～、と思ったが、でも便利そうだなーと思ってアレコレ調べ始めた。 某SNS広告のソレは、バンド全体にマグネットが埋め込まれていて、手首に巻けばバンドどうしが吸着して固定されるというもの。バ