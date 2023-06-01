栃木で起きた強盗殺人事件で逮捕された夫婦が、事前に凶器を準備して「実行役」の少年らに渡していたとみられることがわかりました。19日朝、警察署から裁判所に移送された竹前海斗容疑者（28）。こちらは検察庁に身柄を送られた妻の美結容疑者（25）です。夫婦は、少年4人が関与したとされる強盗殺人事件の指示役とみられています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害され