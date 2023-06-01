お笑いコンビ・千鳥がＭＣのＡＢＣテレビ「千鳥の相席食堂」が１９日放送された。「イクメンパパ相席」として、“類似タレント”のユージとＪＯＹがロケＶＴＲで出演した。先にユージが登場すると、ノブは「イクメンかどうかも知らなかったし、ＪＯＹかどうかも分からない。どっち？」とツッコミ。大悟は「ユージは『ゴゴスマ』です。『すぽると！』に出てたのはＪＯＹ。顔が似てるようで質が全然違うよ。ユージはしっかりした