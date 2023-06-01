【パンダの穴 フルーツゾンビMETAL】 5月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「パンダの穴 フルーツゾンビMETAL」を5月下旬に発売する。価格は1回300円。 ガチャブランド「パンダの穴」の「フルーツゾンビ」シリーズよりMETAL仕様が登場。「METAL ICHIGO」、「METAL SAKURAMBO」、「METAL NASHI」、「METAL BA