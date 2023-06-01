筆者にとってカバヤ食品(以下、カバヤ)の「ビッグワンガム」の衝撃は忘れられない。1980年前半、当時100円という当時ちょっと豪華な価格に、「D-51」、「戦艦大和」といった本格的な組み立て式模型がおまけとして付属していたのだ。この「ビッグワンガム」は以降の食玩の歴史を大きく変えた。 カバヤはそれ以降も、ボークスと共同開発した「デュエルナイツ」、きちんと変形する「トランスフォーマーガム