【トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”】 5月20日 出荷開始 価格：3,740円 ハセガワは、プラモデル「トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”」の出荷を5月20日に開始する。価格は3,740円。 本商品は、新規パーツを多数追加して、トヨタ ソアラ（Z20）の後期型2,000cc純正フルエアロ