【Amazon：家庭用全自動麻雀卓 セール】 開催期間：5月20日0時～6月2日23時59分 ONE STEP 全自動麻雀卓（デジタル表記 アルミ脚 牌28mm、ホワイト）キャスター付き Amazonにて、家庭用全自動麻雀卓がセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 期間中、ONE STEPなどの3人打ち対応全自動麻雀卓がお買い得になっている。いずれも折りたたみが可能で、