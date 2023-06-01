【Amazon：東京マルイ 電動ガン エボルト シリーズ No.2 FPR MK4】 セール期間：5月20日～6月2日23時59分 Amazonにて東京マルイの電動ガン「エボルト シリーズ No.2 FPR MK4」が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 本商品は、実物大でリアルな操作と発射時のリコイルショックを再現した電動ガンエボルトRS第1弾のパトロールライフル「FPR M