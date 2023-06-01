【Amazon：タナカ モデルガン セール】 開催期間：5月20日0時～6月2日23時59分 タナカ Model 1897 トレンチガン HW ver2 モデルガン完成品 Amazonにて、タナカのモデルガンがセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 期間中、「Model 1897 トレンチガン HW ver2 モデルガン完成品」や「コルト エアクルーマン R-model ヘビーウェイト モデル