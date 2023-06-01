【Amazon：マルシン工業 モデルガン セール】 開催期間：5月20日0時～6月2日23時59分 マルシン ルガー P-08 8インチ LANGE LAUF チェッカー木製グリップ Amazonにて、マルシン工業のモデルガン「ルガー P-08 8インチ LANGE LAUF」がセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 本製品は、圧倒的な「重量感」と「存在感」を備え、美しく輝