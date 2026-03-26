ランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」が、2026 COLLECTION #5の最新ビジュアルを公開♡“Just be yourself”をテーマに、自分らしいセクシーさを楽しめる新作ランジェリーがラインナップします。繊細なレースや艶やかなサテン、煌めくディテールなど、女性の魅力を引き立てるデザインが勢揃い。掲載アイテムは5月8日（金）より販売開始です♪ 花びらのように華や