【キーウ共同】ロイター通信は19日、中国軍が昨年末、ロシア部隊約200人に中国で極秘に軍事訓練をしていたと報じた。うち一部はその後、ウクライナとの戦闘に加わったという。欧州の情報機関への取材に基づくとしている。