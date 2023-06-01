気象庁は１９日、６〜８月の３か月予報を発表した。１８９８年の統計開始以降で最も暑かった昨夏ほどではないものの、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、平均気温は全国的に平年より高くなる見通し。降水量は全国的にほぼ平年並みの見込み。梅雨前線の活動が活発化する時期もあるという。１９日は福島市などで３５度以上の猛暑日を記録した。同庁は、今後も高温が続くとして熱中症への注意を呼びかけている。