航空会社「スターフライヤー」（北九州市）が不適切な整備規定を速やかに修正しなかったなどとして、国土交通省は１９日、行政指導にあたる厳重注意を行った。国交省などによると、同社では２０２２年２月、幼児用の救命胴衣の交換期限が５年から２年に短縮されたのに担当者が気づかず、同年に国交省へ届け出た整備規定に正しい交換期限を反映しなかった。２４年８月に担当部長が誤りに気づいたが修正を先送りし、別の規定改定