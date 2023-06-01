エステーは徳島・鳴門市と連携協定を結び、畜産業のにおい対策などにつなげる実証実験を行うと発表しました。自然廃棄されていた樹木の枝葉から抽出した消臭成分を活用し、畜舎や堆肥をつくるための施設での有効性を検証するとしています。エステーは「連携協定を通じて事業共創を推進し、社会課題の解決に取り組んでいく」とコメントしています。