ベセント米財務長官【パリ共同】ベセント米財務長官は19日、パリでの先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議に合わせて行われたイベントで「米国だけがイランによるテロを阻止しようとしているように見えることが多すぎる」と不満を表明した。イベントは、フランスが主催したテロ資金源の撲滅を目指した国際会議。ベセント氏は「米国は、イランによるテロの脅威に直面している唯一の国ではない」と主張。その上で、テロの脅