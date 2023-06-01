青森競輪場の「オッズパーク杯ミッドナイトG3」は初日を終えた。5Rは今回の最年長、山口富生（56＝岐阜）が2着に食らいついた。「（石塚慶一郎を）抜けなかったけど、やることはできた。ミッドナイトは初めてだけどナイターの延長みたい。指定練習の前に自由練習というのがあるんやね。あと、レースが終わってから夜食も。自分はモーニングの方が駄目。若い子と朝5時とかに練習すると全く（駄目）だし…」夜の方が得意とい