【「君が監督！」コミックス3巻】 5月20日 発売 価格：792円 講談社は、マンガ「君が監督！」のコミックス3巻を5月20日に発売する。価格は792円。デジタル版も同日発売される。 「君が監督！」は、あじな 優氏による野球マンガ。最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」の監督がオールスター前に解任される。後半戦から監督に就任したのは、サターンズフ