【【デジタル限定】星玲奈写真集「せれな。」】 5月20日発売 価格：1,650円 集英社は、デジタル写真集「星玲奈写真集『せれな。』」を5月20日に発売した。価格は1,650円。 本書は、会社員として働きながら、サンテレビ「ボートの時間！」にナビゲーターとしてレギュラー出演する、関西在住のインフルエンサー・星玲奈（せれな）さんの写真集。京