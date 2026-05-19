リヴァプールは、インテルに所属するオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの獲得を検討しているようだ。18日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。リヴァプールは今季、ハンガリー代表MFドミニク・ソボスライやイングランド代表MFカーティス・ジョーンズなど、本職ではない選手を右サイドバック（SB）として起用しており、今夏の移籍市場で右SBを補強すると目されている。スキーラ