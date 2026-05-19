ケルンに所属するU−21ドイツ代表FWサイード・エル・マラに対し、ブライトンのほかにブレントフォードも関心を示しているようだ。17日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。報道によると、ブライトンは2026年に入ってからエル・マラの獲得へ向けて最も取り組んできたクラブであるとのこと。しかし、ケルンは移籍金として4360万ポンド（約93億円）を要求しており、未だにクラブ間での合意には達していないようだ。