【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音羽-otoha-が、2026年初となる新曲「PLAMO」を5月20日に配信リリースした。 ■「“いつか、そんな日があれば。”と思いひそかに温め続けていた」（音羽-otoha-） 「PLAMO」は、音羽-otoha-が「最も敬愛するロックバンド」と公言し、自身が主催した2マンライブ『ロックヒーローに花束を』にも招聘し競演を果たすなど、憧れ続けたアーティスト・ヒトリエに満