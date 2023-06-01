1973（昭和48）年5月20日、甲府市の山梨県営球場で行われた高校野球関東大会の高崎戦で力投する作新学院3年の江川卓投手。この日は先発して5回を投げ、11三振を奪った。同年春の選抜大会で1大会の最多奪三振記録（4試合で60個）を作った“怪物”は「選抜の後フォームを改造中で今日はまずまず」と話した。