元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子が１６日、自身のインスタグラムを更新。高島彩、井上清華アナとのスリーショットを公開した。「誕生日パーティー、というか幸せなランチ会」と始めた加藤。「清華ちゃんとは誕生日が一緒なんです。先日彩さんがお祝いしてくれました」と続け、２人分の誕生日プレートとともに笑顔で写った集合写真を披露した。「清華ちゃんに会えたの久しぶりだったから嬉しかったな。素敵な会を