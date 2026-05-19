ボートレース芦屋のＧＩ「全日本王座決定戦開設７４周年記念」は１９日、準優勝戦が行われた。準優１２Ｒ、峰竜太（４１＝佐賀）がインから危なげなく逃げ切って優出を決めた。優勝戦は２号艇。「足は言うことない。ピット離れから、すべての面で頭ひとつ抜けている。節一でエース機になると思う。スタートも一人だけでも行ける感じ」と仕上がりに胸を張る。１号艇の陣取る中島孝平も快速だが、それを上回る機力だ。さらに当