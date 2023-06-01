【モデルプレス＝2026/05/20】モデルで女優の桃月なしこが、5月20日発売の「月刊ヤングマガジン」（講談社）第6号の表紙に登場する。【写真】元看護師モデル、美背中披露◆桃月なしこ、美背中披露6年ぶりにリリースした2nd写真集「むすび」は、完成度の高い色気が話題となっている。その中から、撮れ高がありすぎて、写真集に載せきれなかった、異国の空の下で見せる灼熱のショットなどを特別に公開。今号では背中が大きく開いた衣