【北京共同】中国国営通信新華社は19日、中国共産党中央宣伝部などが「強国の復興に私が貢献」と銘打った宣伝活動を実施するとの通知を出したと報じた。活動を7月1日の党創立105周年と密接に結び付けることも強調した。通知では習近平総書記の「新時代の中国の特色ある社会主義思想」を指針とすることを明記。今年が、共産党軍が国民党軍の攻撃から逃れ国内を大移動した「長征」（1934〜36年）から90年となることも宣伝に関連