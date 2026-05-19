日本人2人が負傷する事件があった上海の現場近くから中継でお伝えします。事件のあった商業ビルの近くに来ています。このエリアは金融街で、銀行や商社など日系企業も多いほか、このあたりに住む日本人も数多くいます。また、観光スポットも点在しているため、観光客も多く訪れる場所です。事件のあったビルも、日本の森ビルが建設したということもあり、日系企業が多く入居しています。警察の発表によりますと、19日午後、このビ