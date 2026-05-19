１９日午後６時５０分頃、群馬県高崎市旭町の市道で、乗用車が歩道に突っ込み、歩行者らがはねられる事故があった。県警や消防によると、歩行者や自転車の通行人、車の運転者の計５人が病院に搬送され、このうち少なくとも１人が重傷とみられる。現場はＪＲ高崎駅西口から北に約４００メートルの繁華街。この事故の直前、約１００メートル離れた交差点でこの車とトラックが接触したといい、県警が状況を調べている。歩道に進