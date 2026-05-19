日本刀を奪ったとして男2人が逮捕されました。強盗などの疑いで逮捕されたのは小林豊容疑者（58）ら2人で、今月16日、練馬区のアパートに押し入り、住人の男性（59）を殴ったうえ、日本刀2本、20万円相当を奪った疑いがもたれています。2人は目出し帽で顔を隠していましたが、住人の男性が「知人ではないか」と話したことから、警視庁が捜査を進め、2人の犯行と特定したということです。2人は容疑を否認していますが、警視庁は金銭