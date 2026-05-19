◆テニス▽全仏オープン予選第２日（１９日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選で、世界ランキング２３２位の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）が、２度の降雨中断がありながら、自称「へにょへにょテニス」で、全仏予選初勝利だ。予選１回戦で敗れた昨年に引き続き、２年連続２度目の全仏予選で、同１７９位のベルギー選手に７−５、７−５でストレート勝ちした。この日は