テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが１９日までにＳＮＳを更新。ノースリーブショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「ついにノースリーブ！」と書き出すと、「ではなく…アンサンブルでした」と補足し、ピンショットをアップ。田原アナはピンク色のタンクトップコーデを披露した。白のパンツを合わせたファッションを公開し、全身ショットなど投稿した。さらに「ちなみに私服ではもうノースリーブを着ています