俳優の藤原紀香が１８日、自身のインスタグラムを更新。驚きの姿を披露した。「本日公開されましたＪＡ全農さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ゆるふわチャンネル紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優財木琢磨さん」と告知。「美味しい国産の食材をいただきながら、仕事のこと、食のこと、そして、プライベートのお話まで−−爽やかで、まっすぐな彼の人柄が伝わる、心地よい“ゆる飲み時間”となりました」とつづり、短い