スキンケア＆フレグランスブランド「ROAlív(ロアリブ)」から、新作ティントタイプのリップ美容液「ハニーラスターネオ」が2026年7月23日(木)に登場します。高発色と高保湿を両立したウォータリーティント処方で、唇があれやすい方でも使いやすいのが魅力♡みずみずしい生ツヤ感と、肌になじむ洗練カラーで、毎日のリップメイクをもっと心地よく楽しめる注目アイテムです。 美容液発想の