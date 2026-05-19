名古屋市昭和区の鶴舞公園でバラが見頃を迎えている。園内は赤や白、ピンク、黄など様々な色に彩られ、訪れた人たちは香りを楽しみながら写真を撮影していた。同市緑化センターによると、約３４００平方メートルのバラ園には約１４０種類、約１４００株が植えられている。今年の開花は例年より１週間ほど早かったといい、６月上旬まで楽しめる見込み。１９日に娘と訪れた名古屋市熱田区の女性（８２）は「いい香りがしてきれ